İstanbul'da elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı suç örgütüne yönelik "Kuyu-26" operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-26" operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını ve 6'sının tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'da elebaşılığını yurt dışında firar olan Abdurrahman Ay'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-26" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanırken 6'sı tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, işyerine yönelik el bombalı saldırı ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyon sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı - Son Dakika
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