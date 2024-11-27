İstanbul'da Terör Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Terör Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

DEAŞ ve DHKP-C adına faaliyet gösteren 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

27.11.2024 09:19
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ ve DHKP-C silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü adına para veya yardım toplama, toplanan paraların dağıtımı ve para gönderme faaliyetlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen 9 şüpheli; DHKP-C silahlı terör örgütü adına kamu araçlarının kaçırılması ve şiddet eylemlerinde kullanılması, açık alan eylemlerinin organize edilmesi eylemlerine iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler ile örgütün sözde İstanbul, Sarıgazi Alan sorumlusu olduğu belirlenen 4 şüpheli tespit edildi.

14 gözaltı

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Terör Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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