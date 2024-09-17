İstanbul'da Terör Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Terör Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da Terör Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a finans sağlayan 5 kişi, sosyal medya üzerinden bağış toplayarak yakalandı.

17.09.2024 12:12
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İstanbul'da radikal terör örgütü El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden yardım adı altında söz konusu örgütlere para toplayıp aktardıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine finans deste sağlayan kişileri takibe aldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde terör örgütleriyle bağlantılı sosyal medya hesaplarını mercek altına alan polis, bazı şüphelilerin, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bahane ederek 'kışlık yakacak yardımı', 'Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvan kesimi yardımı' ile 'kamplarda rehin kalan ailelere destek' adı altında ilanlar verdiklerini tespit etti. Emniyet ekipleri, sosyal medya üzerinden verilen söz konusu yardım ilanlarının, El-Kaide ve DEAŞ terör örgütleri adına faaliyet yürüten ya da örgüt adına faaliyette bulunan kuşkulu kişilerin eşleri ve çocuklarının bulunduğu Suriye'deki PKK/ YPG silahlı terör örgütünün kontrolündeki HOL Kampında rehin tutulan kişiler için para aktarılması amacıyla yapıldığını belirlendi. Dini istismar eden şüphelilerin, vatandaşları da bilmeden bu yola çektikleri anlaşıldı. Polis, örgütü fonlayan kişilerin bu ilanlarda bağışları dolar ve kripto para olarak da talep ettikleri, sosyal medya mecralarındaki yardım ilanları üzerinden toplanan sözde bağışlarla terör örgütüne finansal destek sağladıklarını ortaya çıkardı. Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. TEM Şubedeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Bir şüpheli hakkında konutu terk etmeme şeklinde olmak üzere 3 şüpheliye ilişkin adli kontrol tedbiri cezası verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Terör Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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