İstanbul'da Yabancı İş Adamlarını Tehdit Eden Şüpheli Tutuklandı

3.Sayfa

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde elindeki bıçakla bir kafede oturan yabancı uyruklu iş adamlarını tehdit eden alkollü şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sarıyer Maslak Mahallesi'ne saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.İ.(43) isimli şahıs bir sitenin önündeki kafede oturan yabancı uyruklu iş adamlarını bıçakla tehdit edip küfür ve hakaretlerde bulunmuş, "Delikanlınız gelsin ben Türküm Türküm, benim ülkem burası" diye bağıran saldırgan ardından olay yerinden uzaklaşmıştı. Evinde gözaltına alınan M.İ.'nin olay sırasında alkollü olduğu öğrenilmiş, polisteki işlemleri tamamlanan saldırgan, kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından adli makamlara sevk edilmişti. M.İ sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL