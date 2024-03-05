İstanbul'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yasa dışı ticari avcılık denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 4 ton balığa el konulurken 3 kişiye 78 bin 746 TL idari para cezası kesildi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda su ürünleri denetimleri aralıksız devam ediyor. Gece saatlerinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Sabri İrfan Soysal'ın da katılımıyla yapılan denetimlerde 70 kasa mezgit, 3 kasa mirlan, 4 adet karagöz olmak üzere yaklaşık 1 ton su ürünlerine el konuldu. Ayrıca Beykoz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekiplerince yasa dışı ticari avcılık yapanlara yönelik su ürünleri denetimi de yapıldı. Denetim esnasında Beykoz Gümüşsuyu bölgesinde boy yasağına aykırı olarak nakledildiği tespit edilen yaklaşık 3 ton civarındaki 180 kasa sarıkulak kefale el konuldu. Böylece 4 ton su ürünlerine el konulurken balıklar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere sosyal yardım kurumlarına bağışlandı. Yapılan denetimlerde ise 3 kişiye 78 bin 746 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Yasa Dışı Ticari Avcılık Denetimi: 4 Ton Balığa El Konuldu, 3 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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