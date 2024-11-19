İstanbul'da Yasadışı Bahis Soruşturması - Son Dakika
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İstanbul'da Yasadışı Bahis Soruşturması

7 sosyal medya fenomeni hakkında yasadışı bahis reklamı nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

19.11.2024 18:37
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İstanbul'da yürütülen 'yasadışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında 7 sosyal medya fenomeni olan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddiasıyla, aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu tanınmış kişilere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Soruşturma kapsamında, yurt dışında oldukları anlaşılan ve aralarında MasterChef Yasin Obuz'un da bulunduğu sosyal medya fenomenleri Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Yasadışı Bahis Soruşturması - Son Dakika

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