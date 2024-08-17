İstanbul\'dan İzmir\'e Yangın Söndürme Ekibi Yola Çıktı

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İzmir'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek olmak için İstanbul'dan 7 araba ve 31 personelden oluşan itfaiye ekibi yola çıktı.

İzmir'de geçtiğimiz günün akşamı çıkan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek olmak için farklı şehirlerden itfaiye ekipleri İzmir'e yola çıktı. İstanbul'da farklı farklı ilçelerin itfaiye ekiplerinden 7 araba 31 personel önce Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nde bir araya geldi. İtfaiye ekipleri AKOM'da gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra İzmir'deki yangın yerine doğru yola çıktı. - İSTANBUL