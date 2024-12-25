İstanbul Güngören\'de Yol Çökmeleri Devam Ediyor

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İstanbul Güngören'de 1 ay önce çöken yol, İstanbul Su ve Kanalizasyon (İSKİ) ekiplerinin çalışması sırasında tekrar çöktü. Çalışma sırasında İSKİ aracının tekeri yola saplanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaklaşık 1 ay önce çöken yol, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada yeniden çöktü. Geçtiğimiz günlerde yağışın etkisiyle kanalizasyon borularının tıkanması sonucunda sular yukarı doğru yükselmeye başladı. Önceden çöken kısım için olay yerine gelen İSKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında, kanal temizleme aracı yolun üstünden geçerken tekeri yola saplandı. Yapılan çalışmalar sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatılırken cadde üzerindeki bazı dükkanların bodrum katları kanalizasyon suyu ile doldu. Çöken yolun bir kısmı kumlar ile kapatıldı. Yolun tekrar düzenlenme çalışmaları sebebiyle cadde ise araç trafiğine kapatıldı. Yaşanan çökme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Aynı yol 26 Kasım'da da çökmüş, İSKİ aracı çöken alana düşmüş, yoldan geçen kamyon da zarar görmüştü.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Fuat Eser, "Asfalt çöktü. Bir ay önce de yapılmıştı zaten. Geçen cumartesi günü asfalt çökmüştü. Biz İSKİ'yi aradık. Yetkililere çöktüğünü belirttik. İSKİ aracı geldi. Kanalizasyon kapağını açıp baktılar. Kapatıp geri gittiler. Pazar günü yoğun bir yağış oldu. Pazartesi iş yerimize geldik. Yine yolda çökme olmuştu. Tekrar aradık. Baktılar, gittiler. Dün çöken yere kapanır diye mıcır döktüler. Sonra kanalizasyon aracı geldi. Geldiği gibi tekrardan çöktü. Arkadaşlar gelip kazı yaptılar ama bir sonuç bulamadılar. Kapatıp geri gittiler. Sonra bugün de geldiler. Uğraştılar, kazdılar yine bir sonuç alamadılar. Kapatıp gittiler. Kapattıktan sonra iş yerlerimizi olduğu gibi kimyasal su bastı. Kendi imkanlarımızla boşaltmaya çalıştık. Dalgıç motoru ve komşularımızın yardımıyla, kum çuvalları doldurduk. Bildiğiniz kimyasal suların altında kaldık. Koku acayip. Buna nasıl bir önlem alacaklar? İSKİ ve Güngören Belediyesi'ni aradık. İSKİ'den sulara takviye için herhangi bir araç da gelmedi. Kendi imkanlarımızla suları boşalttık. Çökme olayında da mıcır dökülen yerin üstünden geçtiği gibi kanalizasyon aracı çöktü. Zaten çökeceği belliydi. İki sene önce de çökmüştü. Bir ay sonra yapıldı yeniden çöktü. Bildiğimiz kadarıyla komple kazacaklarmış. 3-4 günü bulabilir diyorlar. Burada sonuçta ticaret yapıyoruz. Arabalar gelip gidiyor. Nasıl bir çözüm bulacaklar biz de merak ediyoruz. Bir an önce bu konunun çözülmesini istiyoruz" dedi. - İSTANBUL