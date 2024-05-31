İstanbul Havalimanı'nda VIP Araçta Yangın: Yolcular Camları Kırarak Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Havalimanı'nda VIP Araçta Yangın: Yolcular Camları Kırarak Kurtarıldı

İstanbul Havalimanı\'nda VIP Araçta Yangın: Yolcular Camları Kırarak Kurtarıldı

İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinde yabancı uyruklu şahısların transferini sağlayan VIP aracın motor kısmında çıkan yangında kapılar açılmadı. Panik yapan yolcuları polis ekipleri camları kırarak kurtardı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

31.05.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinde yabancı uyruklu şahısların transferini sağlayan VIP aracın motor kısmında yangın çıktı. Çıkan yangında sistemsel arızadan dolayı kapılar açılmadı, panik yapan yolcuları polis ekipleri camları kırarak kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı ana terminal girişinde gerçekleşti. İddiaya göre, yabancı uyruklu turistleri taşıyan VIP araç İstanbul havalimanı girişine yaklaştığı esnada motor kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle araç sisteminde oluşan arızadan dolayı kapılar açılmadı. Araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu yolcular panik yaparak araçtan çıkmaya çalıştı. Kapıları açılmayan araçtaki yolcuları polis ekipleri yangın tüpleri ile camları kırarak kurtardı. Yolcular ambulanslarla civar hastanelere sevk edilirken olay anında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Cep Telefonu, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Havalimanı'nda VIP Araçta Yangın: Yolcular Camları Kırarak Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
10:02 Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu KADES’ten yardım istedi, kapıya gelen polisi “Yanlışlık oldu“ diyerek gönderdi Genç kadın eski sevgili kurbanı oldu! KADES'ten yardım istedi, kapıya gelen polisi "Yanlışlık oldu" diyerek gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:23:10. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda VIP Araçta Yangın: Yolcular Camları Kırarak Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement