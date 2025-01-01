İstanbul Polisi Yılbaşı Denetimlerini Sıkı Tutuyor - Son Dakika
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İstanbul Polisi Yılbaşı Denetimlerini Sıkı Tutuyor

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Yılbaşı denetimlerinde 44 gözaltı, 150 aranan şüpheli yakalanırken, 3,2 milyon lira ceza kesildi.

01.01.2025 15:49
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İstanbul polisi yılbaşı denetimlerinde kuş uçurtmadı

Denetimlerde 44 şüpheli gözaltına alınırken, aranan 150 şüpheli yakalandı

21 bin 721 araç aranırken, 663 araca toplamda 3 milyon 174 bin 908 lira para cezası kesildi

İSTANBUL - İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetim ve uygulamalarda 44 şüpheli gözaltına alınırken, aranan 150 şüpheli yakalandı. 21 bin 721 araç aranırken, 663 araca toplamda 3 milyon 174 bin 908 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri katılımıyla, yılbaşı tedbirleri kapsamında kentte denetim ve uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 86 bin 154 kişinin GBT'sine bakılırken, 44 şüpheli gözaltına alındı. 150 aranan şüpheli de yakalandı. 88 şahsa adli ve idari işlemler kapsamında toplam 225 bin 964 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında araçlar da didik didik arandı. Bu kapsamda 21 bin 721 araç aranırken, 133 araç trafikten men edildi. 663 araca toplamda 3 milyon 174 bin 908 lira para cezası kesildi.

Umuma açık mekanlar denetlendi

Denetimler kapsamında umuma açık mekanlar da denetlendi. 754 umuma açık yerin kontrol edildiği öğrenilirken, 17 umuma açık işyerine toplamda 65 bin lira cezai işlem uygulandı. 4 umuma açık işyeri ise kapatıldı. Denetimler çerçevesinde araçlarda, umuma açık mekanlarda ve şüphelilerin üstleri de arandı. Aramalarda; 25 tabanca, 3 av tüfeği, 206 çeşitli ebatlarda fişek, 4 kesici delici alet, 20 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 181 adet captagon hap, 1 kilo 213 gram bonzai-esrar, 370 gram metamfetamin, 310 gram eroin, 19 gram kokain, 75 adet kaçak sigara ve 287 litre kaçak içki ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Polisi Yılbaşı Denetimlerini Sıkı Tutuyor - Son Dakika

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