İstanbul\'un göbeğinde 22 motosiklet alev alev yanarak küle döndü

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Kağıthane'de sürücü kurslarının eğitimde kullandığı, 22 motosikletin bulunduğu konteyner alev alev yandı. Park halindeki 2 minibüsün de zarar gördüğü yangında, 8 sürücü kursu yaklaşık 5 milyon lira maddi zarara uğradı. Kundaklama şüphesi üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 3 Ocak Cuma günü saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan sürücü kurslarına ait motosikletlerin bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, konteynerin yanında park halinde bulunan 2 minibüse de sıçradı. Yangını gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yapılan kontrollerde, yangında konteynerde kilitli halde bulunan 22 motosikletin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Yangında 2 minibüs de zarar gördü. Konteynerin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

"AÇIK AÇIK ZARAR VERME AMAÇLIYDI"

Olayla ilgili konuşan sürücü kursu sorumlularından Erhan Şenodak, "Dün akşam 20.00 sıralarında herhalde birisi burada ateş yakmış. Konteynerin dibindeki lastikleri ateşe vermiş. Lastikler yanınca konteynere sıçramış. Bütün konteynerin üst kısmı yanıyor. İçerideki motosikletlerin hepsi zarar görüyor. Bir otobüs ve servis de zarar görüyor, hepsi yanıyor. İtfaiye ekipleri geldi söndürdüler çalışma yapıldı. Tam 20 motosiklet komple yandı. Bunlardan 15'i kullanılamaz hale geldi; kurtarılabilecekler de var. Toplamda zarar tahmini 5-6 milyon civarında. Belirgin belli bir şey yok ama kundaklama gibi duruyor. Çünkü önceden ısınmak için ateş yakıyorlardı önceden ama bu ısınma amaçlı değildi. Bu direkt açık açık zarar verme amaçlıydı. Lastiklerin konteynerin yanında ateşe verilmesi bize bile isteye kasıtlı bir şey gibi geliyor" dedi.

Sürücü kursu öğretmenlerinden Engin Topal ise, "20.00 civarında motosikleti bırakmaya geldim buraya. Geldiğimde, konteynerin ortasındaki lastiklerin ortasından bir alev çıkıyordu. Alev konteynerin içinde sızmıştı. Hemen video çektim. Motosiklet grubuna videoyu attım peşindne itfaiyeyi aradım. Kurs sahiplerine haber verdim. Benim de arkada minibüsüm vardı. Oraya sıçramasın diye minibüsü çıkardım. Diğerlerine ise maalesef müdahale edemedim" dedi.