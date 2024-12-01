İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde 28 Kasım'da ilginç bir olay yaşandı.
Selçuk Y. (25) saat 01.00 sıralarında kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkardığını iddia ettiği İsmail O'nun yaşadığı binanın önüne geldi. Selçuk Y, burada İsmail O'ya tornavidayla saldırdı. Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı.
Bir sonraki gün tekrar binanın önüne gelen Selçuk Y, bu sefer park halindeki motosikletin lastiğini patlatıp yere düşürdü. İki gün sonra yeniden olay yerine gelen Selçuk Y, bu sefer de motosikleti merdivenlerden attı.
Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansırken İsmail O'nun şikayetçi olacağı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'un göbeğinde tornavidalı 'dedikodu' kavgası - Son Dakika
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