İstanbul'un göbeğinde tornavidalı "dedikodu" kavgası - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğinde tornavidalı "dedikodu" kavgası

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Mecidiyeköy'de bir şahıs, kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkardığını öne sürdüğü komşusuna tornavidayla saldırdı. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Bir gün sonra olay yerine gelen şahıs, bu sefer motosikletin lastiğini patlattı. İki gün sonra yeniden aynı yere gelen şahıs bu sefer motosikleti merdivenlerden attı.

01.12.2024 10:57  Güncelleme: 11:03
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İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde 28 Kasım'da ilginç bir olay yaşandı.

TORNAVİDALI "DEDİKODU" DEHŞETİ

Selçuk Y. (25) saat 01.00 sıralarında kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkardığını iddia ettiği İsmail O'nun yaşadığı binanın önüne geldi. Selçuk Y, burada İsmail O'ya tornavidayla saldırdı. Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı.

MOTOSİKLETİN LASTİĞİNİ PATLATIP MERDİVENDEN ATTI

Bir sonraki gün tekrar binanın önüne gelen Selçuk Y, bu sefer park halindeki motosikletin lastiğini patlatıp yere düşürdü. İki gün sonra yeniden olay yerine gelen Selçuk Y, bu sefer de motosikleti merdivenlerden attı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansırken İsmail O'nun şikayetçi olacağı öğrenildi.

İstanbul\'un göbeğinde tornavidalı "dedikodu" kavgası
Kaynak: DHA

Mecidiyeköy, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'un göbeğinde tornavidalı 'dedikodu' kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Pektazel:
    bela iste geliyorum dermi bu kadar gelip gidiyor neden bunu polisler almıyor gerçi polisler alacak hakimler geri bırakacak adalet yokki 8 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat’ın ruh hali :))) 1 0 Yanıtla
  • Mahsun Çakmak:
    Nasıl olsa adalet diye birşey yok öldürene kadar devamkeee 0 0 Yanıtla
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