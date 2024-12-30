6 kişinin öldüğü İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 terör şüphelisi yakalandı
İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/ YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişini illegal olarak sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek, barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstiklal Caddesi Saldırısında 2 Terör Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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