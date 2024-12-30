İstiklal Caddesi Saldırısında 2 Terör Şüphelisi Yakalandı

3.Sayfa

174 kişiye mezar olan yolcu uçağıyla ilgili kahreden gerçek

Herkes sadece Balde\'yi biliyordu! Wanda\'dan Icardi\'ye bir darbe daha

6 kişinin öldüğü İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin 2 terör şüphelisi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, sıcak bir gelişme yaşandı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK/ YPG mensubu Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişini illegal olarak sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek, barınma ihtiyacını karşılayan, İstanbul'a intikallerini sağlayan ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan 2 terör şüphelisi yakalandı.