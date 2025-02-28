İstinad Duvarına Çarpan Araç Ters Döndü

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İstinat duvarına çarpan araç ters döndü: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarparak devrildi. Aracın ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi mevkiindeki bir sitenin otoparkından çıkış yapan M.Y. idaresindeki 44 EE 412 plakalı Peugeot marka otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptıktan sonra ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan sürücü ekiplerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.