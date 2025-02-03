İsveç'ten telekom kablosu hasarına açıklama

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İsveç, Baltık Denizi'nde telekomünikasyon kablosundaki hasarın nedeninin sabotaj olmadığını kaza sonucu meydana geldiğini açıkladı.

İsveç, Letonya ve İsveç arasında Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablosuna yönelik sabotaj şüphesine açıklık getirdi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın bunun bir sabotaj vakası olmadığını açıkça ortaya çıkardığı belirtildi.

İsveç sahil güvenliği tarafından sabotaj soruşturması çerçevesinde el konulan Malta bandıralı Vezhen adlı kargo gemisinin kabloya hasar verdiği kaydedilen açıklamada, hava şartları, ekipman eksiklikleri gibi nedenlerin kablonun kopmasına yol açtığı ifade edildi. Ancak soruşturmanın henüz tamamlanmadığı, el konulan kargo gemisinin ise serbest bırakıldığı açıklandı.

İki gemiye daha el konulmuştu

Letonya ve İsveç, 26 Ocak'ta Letonya'nın Ventspils kasabası ile İsveç'in Gotland adasını birbirine bağlayan Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi'ne (LVRTC) ait kablonun hasar gördüğünü açıklamıştı. İsveç sahil güvenliği, 27 Ocak'ta sabotaj soruşturması çerçevesinde "Vezhen" adlı gemiye el koymuştu. Norveç polisi de 30 Ocak'ta Letonya'nın talebi üzerine Rusya'nın St. Petersburg kentinden Murmansk kentine giden Rus mürettebatlı Norveç bandıralı "Silver Dania" adlı kargo gemisine el konulduğunu açıklamıştı. Gemi ve mürettebat daha sonra serbest bırakılmıştı.

NATO, kabloları korumak için misyon başlatmıştı

Geçtiğimiz yıl 17 ve 18 Kasım'da İsveç sularında iki telekomünikasyon kablosu kesilmiş, 25 Aralık'ta ise Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik kablosu ve 4 telekomünikasyon kablosu hasar görmüştü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14 Ocak'ta Baltık bölgesinde denizaltı iletişim kablolarının korunması için yeni misyon başlatıldığını açıklamıştı. - STOCKHOLM