İtalya Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 20 Kayıp - Son Dakika
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İtalya Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 20 Kayıp

İtalya açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 7 kişi kurtarılırken, 20 kişi kayboldu. İtalya'nın Lampedusa Belediye Başkanı, kaybolanların durumu için yürek parçalayıcı olduğunu belirtti.

01.01.2025 17:53
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İtalya açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 7 kişi kurtarılırken, 20 kişi kayboldu.

Akdeniz'de yine göçmen faciası yaşandı. Libya'dan İtalya'ya gitmek üzere açılan bir göçmen teknesi İtalya açıklarında battı. İtalya'ya bağlı Lampedusa Adası'nın belediye başkanı Filippo Mannino yaptığı açıklamada, 7 göçmenin kurtarıldığını, en az 20'sinin ise kayıp durumda olduğunu belirtti. Mannino, "Kıyıya ulaşamadılar. Bu zavallı insanların bu kadar yakın olmalarına rağmen ulaşamadıklarını bilmek daha da yürek parçalayıcı" dedi.

Teknenin pazartesi Libya'ya bağlı Zuvare'den açıldığı öğrenildi.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre 2014'ten bu yana Orta Akdeniz'de yaklaşık 24 bin 500 göçmen kayboldu veya hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğu Libya ve Tunus'tan yola çıkan teknelerde meydana geldi. - ROMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İtalya Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 20 Kayıp - Son Dakika

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