İtalya'da Çinli Çetelere Darbe - Son Dakika
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İtalya'da Çinli Çetelere Darbe

04.08.2025 18:28
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İtalya'da düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklandı, 31 kişi için gözaltı kararı verildi.

ROMA (İHA) – İtalya'da Çinli çetelere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi tutuklanırken, 31 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

İtalya'da polis, ülke genelinde Çinli çetelere operasyon gerçekleştirdi. Milano, Roma, Floransa, Prato ve Katanya şehirlerinin de dahil olduğu 25 bölgede yürütülen operasyonda yakalanan 13 kişi uyuşturucu ticareti, fuhuş ve ağır saldırı gibi suçlardan tutuklandı. Ayrıca 31 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Baskınlarda 550 gram kristal metamfetamin ele geçirildiği bildirildi. Çetelerin özellikle Çinlileri hedef aldığı belirtilirken, yasadışı grupların geleneksel mafyalar gibi hedeflerine ulaşmak üzere insanlara gözdağı vermeye ve şiddete başvurarak faaliyet gösterdikleri bölgelerde hakimiyet sürmeye çalıştığı belirtildi. Çinli çetelerin kan davasına dönüşebilen kökleşmiş bir intikam anlayışı dahilinde hareket ettiğini belirten yetkililer, çete üyelerinin çoğunun Çin'in aynı bölgesinden geldiğini ve bu grupların Toskana gibi Çinli nüfusun yoğun olduğu bölgelerde çok daha güçlü bir varlık sürdürdüklerini aktardı. Çinli çetelerin İtalya'daki diğer suç örgütleriyle yasadışı faaliyetler ve nüfuz alanlarına ilişkin sürekli diyalog halinde olduğu vurgulandı. Çete üyelerinin aralarında para transferleri sağlamak için gayriresmi bir havale sistemi kullandıkları da belirtildi.

İşçilere yönelik istismar iddiaları

Bugün gerçekleştirilen tutuklamalar, ünlü İtalyan tasarımcı markaların tedarik zincirindeki Çinli iş sahipleri tarafından işletilen atölyelerdeki işçilere yönelik istismar iddialarını ortaya çıkaran soruşturmaların ardından geldi. Toskana bölgesinde tekstil endüstrisiyle ünlü olan Prato şehrindeki Çinli topluluğun özellikle kaçak olarak çalışan işçilere yönelik istismardan uzun süredir şikayetçi olduğu biliniyor.

Roma'da önde gelen bir isim öldürülmüştü

Geçtiğimiz nisan ayında Çin yeraltı dünyasının önde gelen bir ismi ve yanındaki partneri Roma'da vurularak öldürülmüş, yetkililer bu olayın İtalya'daki Çin suç şebekeleri arasındaki bir bölge savaşının parçası olduğunun düşünüldüğünü bildirmişti. - ROMA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Uyuşturucu Ticareti, İnsan Hakları, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, İtalya, roma, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İtalya'da Çinli Çetelere Darbe - Son Dakika

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