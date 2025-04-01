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İtfaiye Ekibi Kaza Yaptı

İtfaiye Ekibi Kaza Yaptı

Aydın'da, kaza müdahalesinden dönen itfaiye ekibi kaza geçirdi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

01.04.2025 14:52
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde trafik kazasına müdahaleden dönen Germencik itfaiye ekipleri kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın- İzmir otoyolundaki trafik kazasına müdahaleden dönen Germencik İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler İncirliova ilçesi girişinde kaza yaptı. Alınan bilgilere göre, İncirliova istikametine seyir halinde olan Turgay Avcu idaresindeki 09 AB 343 plakalı itfaiye aracı, şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. İtfaiye aracı, orta refüje çıkarak durabildi. Başından ve göğsünden yaralanan sürücü için olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tekerleri patlayan itfaiye aracı ise çekici ile götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA

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