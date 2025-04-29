İtirafçı Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas\'a göre asıl adam Murat Ongun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve 'itirafçı' olarak 'etkin pişmanlık hükümleri' kapsamında 'yurt dışı çıkış yasağı' ile 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın 17 Nisan 2025'te savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"BİZZAT MURAT ONGUN TALİMAT VERDİ"

İfadesinde, "Bizzat Murat Ongun'un tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesiyle ilgili söylemleri ve talimatları oldu" diyen Abbas, "Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Bu baskılar neticesinde göreve başladığım tarihten sonraki 3. ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini Murat Ongun'a, Ertan Yıldız'a ve Yiğit Özduman'a mail attım." diye konuştu.

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas

"REKLAM İHALELERİNE BENİ HİÇ KARIŞTIRMADILAR"

İstifasının ardından Ongun, Yıldız ve Özduman ile Kalamış'taki bir otelde toplantı yaptıklarını ve kendisinin göreve devam etmesi yönünde ikna edildiğini belirten Abbas, "Reklam işlerinin dışında kalıp sadece kültür ve sanat faaliyetleri alanında çalışmak istediğimi söyledim. Bu tarihten sonra reklam ihalelerine beni hiç karıştırmadılar" dedi.

"ORGANİZASYONLAR VE BÜTÇELERİ TAMAMEN MURAT ONGUN TARAFINDAN BELİRLENİRDİ"

Abbas, ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Milli bayramlarla ilgili organizasyonlar, büyük bütçeli özel günlerle alakalı sanatçı prodüksiyon bütçeleri tamamen Murat Ongun tarafından belirlenirdi. Yapılan ihaleler ihale kontrol birimi tarafından kontrol edilir en son aşamada bana imzaya gelirdi. Ben sadece imza atardım. Yapılan işlemlerle alakalı herhangi bir bilgim yoktur.

Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun

"GAYRİ RESMİ BİR ŞEKİLDE BÜTÇEYE TOPLAM 41 MİLYON TL'LİK ÖDEME DAHİL EDİLDİ"

Gayri resmi bir şekilde bütçeye 7 milyon TL havalandırma ve çatı, 8 milyon TL iletişim koordinatörlüğünün camı, 22 milyon TL işçilik, 6 milyon TL Kahraman isimli kişiye ödenen paralar dahil etmiştir.

"HİÇBİR ŞEKİLDE SUÇA İLİŞKİN EYLEM VE FİKİR BİRLİĞİM OLMAMIŞTIR"

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Benim hiçbir şekilde adı geçen diğer şüphelilerle suça ilişkin eylem ve fikir birliğim olmamıştır. Birtakım evraklarda imzam olduğundan dolayı sorumluluğum atfedilmiştir. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."