İtirafçı Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'a göre asıl adam Murat Ongun - Son Dakika
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İtirafçı Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'a göre asıl adam Murat Ongun

İtirafçı Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas\'a göre asıl adam Murat Ongun

İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanan 'etkin pişmanlık hükümleri' kapsamında tahliye edilen Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın, savcılık ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, ''Bizzat Murat Ongun'un reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesiyle ilgili talimatları oldu'' diyen Abbas, büyük bütçeli prodüksiyon bütçelerinin de tamamen Ongun tarafından belirlendiğini söyledi.

29.04.2025 21:41
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve 'itirafçı' olarak 'etkin pişmanlık hükümleri' kapsamında 'yurt dışı çıkış yasağı' ile 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın 17 Nisan 2025'te savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"BİZZAT MURAT ONGUN TALİMAT VERDİ"

İfadesinde, "Bizzat Murat Ongun'un tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesiyle ilgili söylemleri ve talimatları oldu" diyen Abbas, "Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Bu baskılar neticesinde göreve başladığım tarihten sonraki 3. ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini Murat Ongun'a, Ertan Yıldız'a ve Yiğit Özduman'a mail attım." diye konuştu.

İtirafçı Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas

"REKLAM İHALELERİNE BENİ HİÇ KARIŞTIRMADILAR"

İstifasının ardından Ongun, Yıldız ve Özduman ile Kalamış'taki bir otelde toplantı yaptıklarını ve kendisinin göreve devam etmesi yönünde ikna edildiğini belirten Abbas, "Reklam işlerinin dışında kalıp sadece kültür ve sanat faaliyetleri alanında çalışmak istediğimi söyledim. Bu tarihten sonra reklam ihalelerine beni hiç karıştırmadılar" dedi.

"ORGANİZASYONLAR VE BÜTÇELERİ TAMAMEN MURAT ONGUN TARAFINDAN BELİRLENİRDİ"

Abbas, ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Milli bayramlarla ilgili organizasyonlar, büyük bütçeli özel günlerle alakalı sanatçı prodüksiyon bütçeleri tamamen Murat Ongun tarafından belirlenirdi. Yapılan ihaleler ihale kontrol birimi tarafından kontrol edilir en son aşamada bana imzaya gelirdi. Ben sadece imza atardım. Yapılan işlemlerle alakalı herhangi bir bilgim yoktur.

İtirafçı Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun

"GAYRİ RESMİ BİR ŞEKİLDE BÜTÇEYE TOPLAM 41 MİLYON TL'LİK ÖDEME DAHİL EDİLDİ"

Gayri resmi bir şekilde bütçeye 7 milyon TL havalandırma ve çatı, 8 milyon TL iletişim koordinatörlüğünün camı, 22 milyon TL işçilik, 6 milyon TL Kahraman isimli kişiye ödenen paralar dahil etmiştir.

"HİÇBİR ŞEKİLDE SUÇA İLİŞKİN EYLEM VE FİKİR BİRLİĞİM OLMAMIŞTIR"

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Benim hiçbir şekilde adı geçen diğer şüphelilerle suça ilişkin eylem ve fikir birliğim olmamıştır. Birtakım evraklarda imzam olduğundan dolayı sorumluluğum atfedilmiştir. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Abbas, Murat Ongun, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İtirafçı Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'a göre asıl adam Murat Ongun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mustafa sagdic:
    ayakkabı kutuları, saatler, dinazorlar, 128 milyar dolarlar, usulsüz ihaleler. abi bunların hiçbirine neden dokunulmuyor. 17 44 Yanıtla
    Zeki ünlü:
    Haber o mu? 2 0
  • M ALİ:
    Sonunda birini iftaraya ikna edebildiler galiba 10 51 Yanıtla
    ahmet demir:
    mallık nasıl bişey 3 0
  • mustafa sagdic:
    o zaman bende itirafciyim. dinazorlara ödenen paraları, kayıp milyonları, hediye edilen saatleri vs şikayet ediyorum. hodri meydan 12 29 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    şimdi reklamda su firmaya ver demek suç mu ? o zaman a habere de operasyon yapın. ve torpille ise alimlara bakın. daha yeni özlem zengin hanım milletin gözüne baka baka yeğenine torpil yapmadı mı ? şaka gibi vallaha şaka gibi 13 25 Yanıtla
    Zeki ünlü:
    Adam yolsuzlukları itiraf ediyo, sen şaka diyorsun. Beyin spazmı falan mı geçiriyon?? 5 0
  • Ceylan0745:
    şimdi bu adama iftarıcı derler inanmazlar.Ama 250 bin lira maaş aldıgını ve aylık 300 bin lira kirada oturduguna inanırlar. 12 0 Yanıtla
  • EST WEST:
    AKP GİBİ AÇIK ŞEFFAF İHALE YAPIP İŞLERİ KAMU MENFAATİ İÇİN HAK EDENE VERMEZSENİZ BÖYLE OLUR İŞTE. EVET 1 1 Yanıtla
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