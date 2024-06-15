İvrindi'de orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Kınık mevkinde çıkan yangına havadan ve karadan hızlı müdahale edildi.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinebağlı Kınık kırsal mahallesi mevkinde başlayan orman yangınına hızlı müdahale edildi. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir İtfaiyesi ekipleri karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri ile uçaklar kısa sürede yangının büyümesini önledi. Soğutma çalışmaları sürüyor.
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