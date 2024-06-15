İvrindi'de orman yangını - Son Dakika
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İvrindi'de orman yangını

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Kınık kırsal mahallesinde çıkan orman yangınına hızlı müdahale edildi. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Balıkesir İtfaiyesi ekipleri karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri ve uçaklar yangının büyümesini önledi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

15.06.2024 03:45
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İvrindi'de orman yangını

BALIKESİR - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Kınık mevkinde çıkan yangına havadan ve karadan hızlı müdahale edildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinebağlı Kınık kırsal mahallesi mevkinde başlayan orman yangınına hızlı müdahale edildi. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir İtfaiyesi ekipleri karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri ile uçaklar kısa sürede yangının büyümesini önledi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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