9 yıldır aranan eski karı koca dolandırıcılıktan yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 32 ayrı dolandırıcılık suçundan 28'er yıl hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan eski karı koca, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandıkları adreste yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından toplam 28 yıl 7 ay 10 gün hapis ve 97 bin lira idari para cezasıyla aranan B.L. ile yine aynı suç, ceza ve idari para cezasıyla aranan kadın S.T.'nin saklandığı adres tespit edildi. 9 yıl 18 gündür firar olan eski karı kocanın Bornova ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.