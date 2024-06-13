İzmir Bornova'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 iş makinası ile müdahale etti. Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR