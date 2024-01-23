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İzmir Buca'da servis aracıyla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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İzmir Buca'da servis aracıyla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde, servis aracıyla çarpışan yolcu minibüsü devrildi. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İzmir Buca\'da servis aracıyla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı
23.01.2024 - 12:32,
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İzmir'in Buca ilçesinde, servis aracıyla çarpışan yolcu minibüsünün devrildiği kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 16.00 sıralarında Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca Özbekistan Caddesi'nden gelmekte olan Evka-1- Kemer arasında yolcu taşıyan minibüs ile Yavuz Sultan Selim Caddesi istikametinde ilerleyen servis aracı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan yolcu minibüsü devrilirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki vatandaşların da yardımına koştuğu olayda adrese gelen sağlık ekiplerince hafif şekilde yaralanan 5 kişi ambulanslara alınarak yakınlarda bulunan hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Buca'da servis aracıyla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Buca'da servis aracıyla çarpışan minibüs devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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