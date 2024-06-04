İzmir'de 12 Aranan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

İzmir'de, mayıs ayında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 aranan şahıs yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, mayıs ayında farklı adreslerde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda; hırsızlık suçlarından 68 yıl 1 ay hapis cezası olan Y.O., hırsızlık suçlarından 36 yıl 4 ay hapis cezası olan M.E., silahlı yağma suçundan 47 yıl 8 ay hapis cezası olan Y.O., hırsızlık suçlarından 21 yıl 3 ay hapis cezası olan G.Y., hırsızlık suçlarından 18 yıl 1 ay hapis cezası olan V.A., hırsızlık suçlarından 15 yıl 7 ay hapis cezası olan E.V., hırsızlık suçlarından 15 yıl 2 ay hapis cezası olan M.Ü., kasten öldürme suçundan 15 yıl 2 ay hapis cezası olan M.T., kişiyi hürriyetinden yoksul kılma suçundan 12 yıl 11 ay hapis cezası olan K.G., gece vakti yağma suçundan 12 yıl 7 ay hapis cezası olan A.A., göçmen kaçakçılığı suçundan 10 yıl hapis cezası olan R.O. ve kasten öldürme suçundan 9 yıl 10 ay hapis cezası olan Ş.E., ekiplerce yakalanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR