İzmir'de Anne Oğlunu Denize Attı - Son Dakika
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İzmir'de Anne Oğlunu Denize Attı

30 yaşındaki anne, 1 yaşındaki oğlunu denize atarak öldürmeye çalıştı. Oğul hastaneye kaldırıldı.

11.02.2025 14:34
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, iddiaya göre ailevi geçimsizlik ve psikolojik sorunlar yaşayan 30 yaşındaki anne, henüz 1 yaşındaki oğlunu denize atarak öldürmeye çalıştı.

Olay dün öğle saatlerinde Seferihisar'ın Bengiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kevser C. isimli anne, kucağında 1 yaşındaki oğlu Engin bebek ile sahile geldi. Denize yürüyen anne, bir süre sonra bebeğini suya attı. Çevreden olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılmış olan Engin bebek, olay yerinde yapılan 112 sağlı görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Anne Kevser C. ise polis tarafından gözaltına alındı. Annenin, ailevi geçimsizlik ve psikolojik sorunlar yaşadığı için bu kan donduran eylemi yaptığı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Anne Oğlunu Denize Attı - Son Dakika

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