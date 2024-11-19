Burdur'da ikamet eden boşanma aşamasındaki eşi F.A'yı görüntülü arayarak 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayayan baba Ş.A'nın (32) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Ş.A'nın ilk ifadesinde videonun "eski" olduğunu öne sürerek suçlamaları reddettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A, basın mensuplarının sorularına "Ben kimseye bir şey yapmadım." diyerek yanıt verdi.
Çiftin çocukları, bıçaklı tehdide maruz kalan 3 yaşındaki B.A. ile Y.C.A. (7) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Çocuk Yurdunda korumaya alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba Ş.A, silahla tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'de Ş.A. boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak tehditler savurmuştu. Konuşmada çocuğunun boğazına ekmek bıçağı dayayan adam eşine, "Mahkeme günü seni öldüreceğim" demişti. Çocuğunun korkmasına ve ağlamasına aldırmayan Ş.A'nın görüntüleri sosyal medyada infial yaramıştı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Ş.A. İzmir Karabağlar'da gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babadan 'pes' dedirten ifade - Son Dakika
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