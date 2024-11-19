Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babadan "pes" dedirten ifade - Son Dakika
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Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babadan "pes" dedirten ifade

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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayıp tehditler savuran babanın ifadesi ortaya çıktı. Baba, videonun eski olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

19.11.2024 11:54  Güncelleme: 12:46
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Burdur'da ikamet eden boşanma aşamasındaki eşi F.A'yı görüntülü arayarak 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayayan baba Ş.A'nın (32) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

KENDİNİ "VİDEO ESKİ" DİYEREK SAVUNDU

Ş.A'nın ilk ifadesinde videonun "eski" olduğunu öne sürerek suçlamaları reddettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A, basın mensuplarının sorularına "Ben kimseye bir şey yapmadım." diyerek yanıt verdi.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Çiftin çocukları, bıçaklı tehdide maruz kalan 3 yaşındaki B.A. ile Y.C.A. (7) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Çocuk Yurdunda korumaya alındı.

CANİ BABA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba Ş.A, silahla tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de Ş.A. boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak tehditler savurmuştu. Konuşmada çocuğunun boğazına ekmek bıçağı dayayan adam eşine, "Mahkeme günü seni öldüreceğim" demişti. Çocuğunun korkmasına ve ağlamasına aldırmayan Ş.A'nın görüntüleri sosyal medyada infial yaramıştı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Ş.A. İzmir Karabağlar'da gözaltına alınmıştı.

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babadan "pes" dedirten ifade
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet, izmir, Hukuk, Medya, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babadan 'pes' dedirten ifade - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce:
    Kendi günahınınızı "çocuklara" yüklemeyin şerefsizler. Gücünüz çocuğa yetecek kadar adisiniz. 18 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    sonuç? tutuklandı mı yoksa önce serbest sonra mı tutuklandı çok merak ediyorum 4 0 Yanıtla
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