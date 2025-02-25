İzmir'de Baba Katli: Oğlu Tarafından Vuruldu - Son Dakika
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İzmir'de Baba Katli: Oğlu Tarafından Vuruldu

İzmir'de bir kişi, tartıştığı öz babasını kıraathane önünde tabancayla öldürdü. Oğlu yakalandı.

25.02.2025 16:47
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İzmir'de dehşet: Öz babasını kıraathane önünde öldürdü

İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde bir kişi tartıştığı öz babasını kıraathane önünde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçamaya çalışan baba katili, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün sabah saatlerinde kırsal Yayakent Mahallesi meydanında bulunan kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 ay önce annesinin vefat etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen A.M. ile baba Metin Malgaz arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., yanında bulunan tabancasıyla babası Metin Malgaz'a ateş açtı. Malgaz kanlar içerisinde yere düşerken oğlu ise kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Metin Malgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan A.M., kısa süre içerisinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Baba Katli: Oğlu Tarafından Vuruldu - Son Dakika

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