İzmir'de bir ev alev alev yandı - Son Dakika
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İzmir'de bir ev alev alev yandı

İzmir'de bir evin yatak odasında çıkan yangın bütün evi sardı. Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

12.08.2024 14:24
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İzmir'de bir ev alev alev yandı

İZMİR - İzmir'de bir evin yatak odasında başlayan yangın bütün evi sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karabağlar ilçesine bağlı İsmetpaşa Caddesi'nde sabah 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evin yatak odasında yangın çıktı. Yükselen alevler bütün evi sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken meydana gelen yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadı.

"Korku dolu anlar yaşadık"

Yangın olduğu sırada çalıştığını söyleyen ev sahibinin yakını Abdülkadir Hicazi, "Yangın yatak odasında çıkmış. Yangının olduğu sırada iş yerindeydim. Yangını duyar duymaz hemen evin olduğu yere geldim. Korku dolu anlar yaşadık, şimdi ise evi temizliyoruz" diye konuştu.

Yanan yerin bitişiğinde evi bulunan mahalle sakinlerinden Fahrettin Keskin ise "Yanan yer benim evimin bitişiğinde. O an korktuk. Ben zaten kalp hastasıyım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de bir ev alev alev yandı - Son Dakika

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