İzmir'de Bir Kişi Eski Eşini Öldürdü ve İntihar Etti - Son Dakika
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İzmir'de Bir Kişi Eski Eşini Öldürdü ve İntihar Etti

İzmir\'de Bir Kişi Eski Eşini Öldürdü ve İntihar Etti

İzmir'in Selçuk ilçesinde Birkan Erkan, eski eşi Sevim Duman'ı babasının evinde öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından polis ekipleri müdahale etti ve Erkan hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Erkan'ın daha önce 3 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

14.05.2024 18:24
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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kişi, eski eşini babasının evinde iki el ateş ederek öldürdü ardından silahla kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, İzmir'in Selçuk ilçesi 14 Mayıs Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birkan Erkan (38), bir süre önce boşandığı eşi Sevim Duman'ın (34) babasının evine gitti. İkili arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Birkan Erkan, eski eşi Sevim Duman'a yatak odasında tabancayla iki el ateş etti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İçeriden gelen gürültülerin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Erkan'ı pencerenin önünde ayakta dururken gördü ve sakin olması yönünde uyarılarda bulundu. O sırada Erkan, elindeki tabanca ile kendi kafasına bir el ateş etti. Ekipler, evin penceresini kırarak içeri girdi. Ağır yaralanan Erkan, kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

3 adet suç kaydı varmış

Öte yandan Birkan Erkan hakkında 1 aylık tedbir kararının uygulandığı, kararın 23 Mart tarihinde sonra erdiği ve 'hakaret, tehdit, kapkaç ile kasten yaralama' olmak üzere toplamda 3 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Bir Kişi Eski Eşini Öldürdü ve İntihar Etti - Son Dakika

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