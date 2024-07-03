İzmir\'de çıkan orman yangınında tavukları telef olan kadın gözyaşları içinde anlattı

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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin eve yaklaşmasıyla tavukları telef olan kadın ise o anları gözyaşları içinde anlattı.

Yangın saat 13.37 sıralarında Beşyol Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 uçak, 10 helikopter, 32 arazöz, 8 su ikmal ve 4 yer ekibi ile müdahale ediyor.

"Hayvanlarımı bırakıp çıkamadım"

Köpeğiyle birlikte yangından kurtulan ve alevlerin ormanlık alana yakın noktadaki evinin bahçesine kadar geldiğini gözyaşları içerisinde aktaran 64 yaşındaki Melek Koçbaş, "Keçilerimi kurtardılar. Evimin durumunu bilmiyorum. Alevler evimize çok yaklaşmıştı. Tavuklarımın da bazı yerleri yanmıştı. Bahçeme kadar girmiş yangın. Ben o sıra evdeydim, hayvanlarımı bırakıp çıkamadım. Şu an evim ne durumda bilmiyorum" dedi. - İZMİR