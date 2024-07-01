İzmir'de DAEŞ Terör Örgütüne Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

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İzmir'de jandarmanın DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt üyesi 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında ideolojik eğitim aldıkları şüpheli ve tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 DEAŞ terör örgütü mensubuna yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda 9 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar ile 8 adet yasak yayın kapsamında olan kitaba el konuldu. - İZMİR