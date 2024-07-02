İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 11 Kişi Gözaltına Alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Menemen ilçesinde şüpheli 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menemen'de örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulduğu bildirildi.

Gözaltına alınan 11 kişinin, 18 Mayıs 2024 günü gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edildi. - İZMİR