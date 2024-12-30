İzmir\'de Dolandırıcılara Operasyon

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İzmir'de 8 ayrı dolandırıcılık olayına karışan ve 15 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli ile 44 farklı suçtan 14 yıl hapisle aranan azılı suçlu, Güven Timleri polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik 28 Aralık Gaziemir ve Karşıyaka bölgesinde çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, 8 farklı dolandırıcılık suçundan 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.C. ve 44 farklı suçtan 14 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR