İzmir'de Eski Eşini Yaralayan Zanlının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Eski Eşini Yaralayan Zanlının Cansız Bedeni Bulundu

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Serkan Yıldız, eski eşi Özge Polat'ı yaraladıktan sonra kayboldu; cesedi su deposunda bulundu.

13.10.2024 10:21
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İzmir'de eski eşini yaralayıp kayıplara karışan zanlının cansız bedeni bulundu

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde işe gitmek için evden çıkan eski eşini otobüs durağında tabancayla vurarak ağır yaralayan ve kayıplara karışan zanlının, bir su deposunda cansız bedeni bulundu. Zanlının tabancayla kendisini de vurarak yaşamına son verdiği iddiaları üzerinde duruluyor.

Olay geçtiğimiz 7 Ekim sabahı saat 06.30 sıralarında Çiğli Güzeltepe Mahallesi 8424 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşinden 2 yıl önce boşanan Özge Polat (34), işe gitmek için otobüs durağında beklediği esnada eski eşi Serkan Yıldız tarafından tabancayla silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla ensesi ve karnından vurulan Polat, ağır yaralanarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren eski kocanın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Daha önce de yaralamış

Öte yandan Özge Polat'ın, eski eşi Serkan Yıldız hakkında daha önce polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu, Serkan Yıldız'ın eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. Serbest kaldıktan sonra Özge Polat ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği, genç kadının şikayetçi olması üzerine ise daha önce hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Cansız bedeni bulundu

Olaydan 5 gün sonra dün akşam saatlerinde, Güzeltepe 8414 sokakta bulunan bir su deposunun yakınlarından kötü kokular işiten çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, bir erkeğe ait olduğu belirlenen ve çürümeye yüz tutmuş cansız bir beden bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin 7 Ekim günü eski eşini ağır yaraladıktan sonra kayıplara karışan Serkan Yıldız'a ait olduğu ve Yıldız'ın tabancayla kendisine ateş ederek yaşamına son verdiği değerlendirildi. Cansız beden yapılan ilk incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Eski Eşini Yaralayan Zanlının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

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