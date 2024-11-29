İzmir\'de Eve Silahlı Saldırı Anı Kamerada

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İzmir'de bir eve yapılan silahlı saldırı kamerada

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir eve yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı anları kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Konak İlçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan bir ev, gece saatlerinde adrese gelen şüphelilerin hedefi oldu. Şüphelilerden birisinin tabancayla eve defalarca ateş açtığı ve ardından 2 şüphelinin bölgeden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, isabet alan ev zarar gördü. Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro Amirliğiyle yapılan ortak çalışmalarda, olayı gerçekleştiren Y.H. (35), ve A.G. (44),isimli 2 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.H., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.G., ise tutuklandı.