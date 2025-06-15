İzmir'de fabrika yangını: Müdahele sürüyor
İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar yaşanırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Konak ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıktı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken, fabrikanın bitişindeki özel hastanede ise tahliye çalışması yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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