İzmir'de Gecekonduda Yangın paniği

İzmir'de gecekondu alev alev yandı

İZMİR - İzmir'de bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; saat 15.40 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7353/9 sokakta bir gecekonduda yangın çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangından çıkan yoğun duman sokağı sardı. Gecekondunun yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Öte yandan yangında ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.