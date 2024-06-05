İzmir'de mobilya atölyesinde kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, mobilya atölyesine düzenlenen baskında 30 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinin bölme ile ayrılan kısmında kumar oynatıldığı yönünde istihbari bilgi edindi. Ekiplerce adrese yapılan baskında; 1 Adet üfleme makinesi, 1 kamera, 6 adet büyük ekran televizyon, pinpon topu, tombala kartı ve koçanı ile plastik pul ele geçirildi.

Suçüstü yakalandılar

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 30 kişiden 28'i hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, bir şahsın aranması olduğu tespit edildi. E. D., ve F.D., isimli şahıslar hakkında ise ayrıca, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - İZMİR