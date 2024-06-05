İzmir'de mobilya atölyesinde kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de mobilya atölyesinde kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde düzenlenen baskında, 30 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynanan alanda birçok eşya ele geçirildi. 28 kişiye idari yaptırım kararı uygulanırken, 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

05.06.2024 17:25
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, mobilya atölyesine düzenlenen baskında 30 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dokuz Eylül Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinin bölme ile ayrılan kısmında kumar oynatıldığı yönünde istihbari bilgi edindi. Ekiplerce adrese yapılan baskında; 1 Adet üfleme makinesi, 1 kamera, 6 adet büyük ekran televizyon, pinpon topu, tombala kartı ve koçanı ile plastik pul ele geçirildi.

Suçüstü yakalandılar

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 30 kişiden 28'i hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, bir şahsın aranması olduğu tespit edildi. E. D., ve F.D., isimli şahıslar hakkında ise ayrıca, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Gaziemir, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de mobilya atölyesinde kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de mobilya atölyesinde kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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