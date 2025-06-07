İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale başladı
İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangın saat 13.05'te ilçeye bağlı Çolak İbrahim Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine derhal harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor.
Alevleri kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Orman Yangınına Müdahale Başladı - Son Dakika
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