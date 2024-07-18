İzmir\'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu

3.Sayfa

İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, şehit olan Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için taziye mesajı yayımladı.

Yumaklı, mesajında, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Müdürü, kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum." ifadesini kullandı.