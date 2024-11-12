İzmir'de PKK/KCK Operasyonu: 9 Gözaltı

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İzmir'de PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, 9 şüpheli e zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda İzmir merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tüfek, 134 fişek, 3 adet yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - İZMİR