İzmir\'de Silahlı Çeteye Operasyon

İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde silahlı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve dijital materyale el konuldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir takip ettikleri ve suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu tespit edilen bir gruba yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde faaliyet gösteren silahlı organize suç örgütüne mensup 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı bildirildi.

11 adrese eş zamanlı baskın

21 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri olduğu belirlenen T.B. ile birlikte A.G., D.G., S.Y., D.Y., U.K., S.A., E.A., Ö.B. ve S.Ü. adlı şahısların da aralarında bulunduğu şüpheliler yakalandı. 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Uyuşturucu, silah ve tehdit iddiaları

Örgütün, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı, vatandaşlara baskı ve tehditle tarım arazilerini kiralattığı ve satışa zorladığı, zorla haraç aldığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin, yüzlerini kar maskesi ve berelerle gizleyerek motosikletle çiftlik evlerine baskın düzenledikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

Cephanelik gibi eve baskın

Operasyon kapsamında 2 tabanca, 107 tabanca fişeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 325 tüfek fişeği, 2 telsiz, 626 bandrolsüz içki şişesi, uyuşturucu madde, hassas terazi, kar maskesi, dijital materyaller ve çok sayıda cep telefonu, tapu ve araç plakası ele geçirildi. - İZMİR