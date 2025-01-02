İzmir\'de Sokak Satıcılarına Operasyon

3.Sayfa

İzmir'de narkotik ekipleri tarafından torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2024'ün son günlerinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çeşme ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyonda; 8 kök kenevir bitkisi, 455 gram esrar-skunk ve 77 gram kokain ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR