İzmir\'de Uyuşturucu Hap Operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 160 bin 940 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda, araçta yapılan aramada 160 bin 640 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.T. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR