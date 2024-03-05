İzmir'de yan yatan helikopterdeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de yan yatan helikopterdeki 1 kişi yaralandı

İzmir'in Urla ilçesinde boş araziye zorunlu iniş yaptığı esnada yan yatan helikopterde bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

05.03.2024 18:18  Güncelleme: 18:21
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İzmir'de yan yatan helikopterdeki 1 kişi yaralandı

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde boş araziye zorunlu iniş yaptığı esnada yan yatan helikopterde bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Kaza bugün Urla ilçesinde bağlı Bademler Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, teknik arıza nedeniyle boş araziye zorunlu iniş yaptı. İniş esnasında helikopter yan yatarak devrilirken, içerisinde bulunan 3 personelden 1'i yaralandı. Yaralanan personel helikopterden çıkartılarak hastaneye sevk edilirken, diğer personellerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakanlık açıkladı: Sebebi teknik arıza

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da zorunlu iniş yapan helikoterle ilgili yapılan açıklamada, "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" sözlerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yan yatan helikopterdeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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