İzmir\'de Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

İzmir'in Bornova ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi mevkiinde bulunan makilik ve otluk alanda çıktı. Yangına ilk müdahale 17.10'da gerçekleştirilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü söndürme çalışmalarına 2 uçak, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile karadan katıldı. Yangına müdahale sürüyor. - İZMİR