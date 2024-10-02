İzmir\'de Yaşlı Adam Gasp Edildi

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İzmir'in Konak ilçesinde, ATM'den emekli maaşını çeken yaşlı adamın gasp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa sürede yakalanan zanlı, tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, ATM'den emekli maaşını çeken H.K., sıra bekler gibi yapan M.E., tarafından gasp edildi. Şüpheli, H.K.'nin 5 bin lirasını alarak bölgeden koşar adımlarla kaçarken, polise başvuran yaşlı adam gasp edildiğini bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve SAM büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda emekli adamın parasına göz koyan şüpheli, kısa sürede yakalandı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşlı adamın gasp edildiği anlar kamerada

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüpheli H.E'nin yürüyerek bölgeye geldiği, ATM'de işlemini yapan H.K'nin arkasında sıra bekler gibi yaptığı, daha sonra ise elindeki parayı gasp ettiği, bu esnada H.K'nin dengesini kaybederek düştüğü ve şüphelinin uzaklaştığı yer alıyor. - İZMİR