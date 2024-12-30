İzmir'de Yılbaşı Öncesi Rekor Uyuşturucu Baskını - Son Dakika
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İzmir'de Yılbaşı Öncesi Rekor Uyuşturucu Baskını

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İzmir'de 219.6 kg metamfetamin ile en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleşti, 3 kişi gözaltına alındı.

30.12.2024 13:07
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Yılbaşı öncesi emniyetten rekor uyuşturucu operasyonu

İzmir'de bir defada ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı: tam 219 kilo 600 gram

İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesinde bir adrese, narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tam 219 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin, İzmir'deki sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettikleri belirlenirken, operasyonda ele geçirilen metamfetamin maddesinin ilde bir defada yakalanan en yüksek miktar olduğu bildirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda, Balçova ilçesinde bulunan bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ve bu adresten 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına uyuşturucu madde sağlandığı bilgisi edinildi. Savcılık talimatıyla adrese düzenlenen operasyonda tam 219 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Rekor yakalama

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddenin, İzmir'de tek seferde yakalanan en yüksek metamfetamin miktarı olduğu bildirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

412 binden fazla sentetik hap yakalandı

Öte yandan Karşıyaka ilçesinde park halinde bulunan bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu anlaşıldı. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada ise 412 bin 286 adet uyuşturucu nitelikli sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan V.Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yılbaşı Öncesi Rekor Uyuşturucu Baskını - Son Dakika

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