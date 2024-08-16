Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devam eden yangın, yerleşim yerlerine sıçradı.

Yangın dün akşam sat 21.10'da Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Alevlere ilk müdahale 21.15'te yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 13 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi gece boyunca çalışma yürüttü. Gün doğumu ile birlikte hava araçları yangına müdahaleye başladı ve 2 uçak, 5 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile de karadan müdahale gerçekleştirildi.

1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına alma çalışmalarının uzadığı öğrenildi. Çıkan dumanlar şehir merkezini kaplarken, alevlerin bazı evlere ulaştığı belirtildi. Son durumla ilgili açıklamada bulunan İzmir Valisi Süleyman Elvan, 1 köyün ve Doğançay Mahallesi'nde bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi. Vali Elvan havadaki aşırı rüzgardan ötürü şu an için hava araçlarının müdahale için beklediğini, rüzgarın azalması ile birlikte müdahaleye başlayacaklarını dile getirdi.

İşte bölgeden kareler;