3.Sayfa

İzmir'in Tire ve Bayındır ilçelerinde orman yangını

İZMİR - İzmir'in Tire ve Bayındır ilçelerinde de orman yangını başladı.

Tire Karateke Mahallesi'nde çıkan yangını söndürme için seferber olan ekipler, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, Belediye ve mahalle muhtarlıklarına ait 20 yangın söndürme tankeri, Tire Belediyesi'ne ait iş makineleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçlarıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. İzmir'in Bayındır ilçesinde de orman yangını baladı. Bayındır'ın Canlı ve Yeşilova Mahallelerinde başlayan yangın, hızla yayılarak İzmir-Bayındır Karayoluna kadar ulaştı. Güvenlik nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken, söndürme çalışmaları devam ediyor

Tire'de çıkan yangın haberini almaz olay yerine intikal eden AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangınların nedeni ile ilgili soruşturma hızla devam ediyor. Tire'de ortaya çıkan yangınla ilgili olarak 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Jandarma, zanlıların belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Hem Tire'de hem de Bayındır'da ortaya çıkan yangınlarla mücadelede, bölge halkı da ekiplere büyük destek veriyor.